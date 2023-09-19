Рублев — о том, как сохранять позитив после поражений: «Я в поисках ответа на этот вопрос»

Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублев рассказал, как справляется с негативными эмоциями после поражений.

«Я все еще учусь позитивному настрою, обычно чаще всего все происходит наоборот. Мне также хотелось бы знать, как сохранять позитивный настрой, если не удается побеждать каждую неделю. Пока что все, что я пробовал, не работает. Поэтому я ищу ответ и на этот вопрос», — приводит слова Рублева The Tennis Circle.

Также 25-летний россиянин ответил на вопрос, сколько ему требуется времени, чтобы вернуться в хорошее настроение после поражения.

«Это зависит от турнира и от проигрыша. Раньше на большинство турниров у меня уходило несколько дней, но сейчас все по-другому. Сейчас это больше связано с возможностью, которая у меня была. К некоторым матчам я отношусь проще, потому что, может быть, я очень устал, играл без остановки. Например, турнир в Гамбурге... Конечно, я разочарован, но я понимаю, что не смог выступить хорошо, потому что был очень уставшим. Но после некоторых матчей было действительно тяжело, например, после прошлогодних «Ролан Гаррос», US Open, Турина», — сказал Рублев.

Рублев в 2023 году выиграл «мастерс» в Монте-Карло и турнир ATP 250 в Бостаде. 17 сентября он победил в выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS), обыграв в финале Григора Димитрова со счетом 14:13, 12:17, 11:10, 17:16.