Чесноков назвал Рублева фаворитом матча с Оже-Альяссимом в финале «мастерса» в Мадриде

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча между Андреем Рублевым и Феликсом Оже-Альяссимом в финале «мастерса» в Мадриде.

Игра состоится в воскресенье, 5 мая. Начало встречи — в 19.30 мск.

«Рублев сейчас так классно играет, что я не хочу говорить, что он может проиграть Феликсу. Он реально фаворит в этом матче, так что я не могу ничего сказать другого. Альяссим здорово сыграл против Синнера, ни отдал ни одного гейма, с Лехечкой 3:3 матч закончился. Феликсу не очень комфортно будет, так как он уже три дня вне тенниса. Для меня в этом матче Рублев очевидный фаворит», — передает слова Чеснокова Vprognoze.ru.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча Рублева и Оже-Альяссима.