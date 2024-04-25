Диего Шварцман опубликовал пост, намекающий на завершение карьеры

Аргентинский теннисист Диего Шварцман после 11-го поражения в текущем сезоне опубликовал в своих соцсетях загадочный пост.

«Конец путешествия», — написал спортсмен.

Некоторые болельщики в комментариях предположили, что эта фраза означает завершение его выступления в Мадриде, однако многие посчитали, что таким образом аргентинец намекнул на свой скорый уход из профессионального спорта на фоне неудачных выступлений.

22 апреля Шварцман проиграл испанцу Альберту Рамосу на старте квалификации «мастерса» в Мадриде. На данный момент 31-летний теннисист занимает 142-е место в рейтинге ATP, хотя два сезона назад он был 13-й ракеткой мира.