Дмитриева считает, что Рублеву не хватило психологической устойчивости и немного везения

Бывшая советская теннисистка Анна Дмитриева высказалась о поражении россиянина Андрея Рублева в финале Мастерса от польского теннисиста Хуберта Хуркача (3:6, 6:3, 6:7).

«Когда человек проигрывает на тай-брейке, имея преимущество, находясь в двух мячах от победы — это трудно объяснить. Не хватило психологической устойчивости и немного везения. Просто обидно, у него были хорошие шансы, когда все сильнейшие сошли с забега: Алькарас, Джокович, Медведев. Все те, кто, по-видимому, имел больше шансов на победу, чем Андрей. Серьезных психологических проблем у него нет. Когда играешь за каждый мяч, напряжение огромное. Андрей достаточно устойчив. Скорее всего, ему просто не повезло. Он немного потерял устойчивость, поспешил на своей подаче», — приводит слова Дмитриевой Metaratings.ru.

Россиянин проиграл 4-й финал в этом году. Ранее он не уступил в матче за титул на турнире в Дубай, Бане-Лука и Галле.