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ATP

22 ноября, 08:16

Джокович назвал Медведева самым сложным соперником Итогового турнира

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, рассказал какая встреча стала для него самой тяжелой на итоговом турнире ATP.

«Не соглашусь, что во всех встречах у меня были физические проблемы. Первые два матча прошли хорошо. Я в двух сетах победил Циципаса, а потом Рублева. Но потом я действительно испытывал проблемы в матче с Медведевым. Это был самый тяжелый матч недели для меня, без сомнения», — цитирует игрока Sportskeeda.

35-летний теннисист завоевал шестой титул на Итоговом чемпионате ATP и сравнялся по этому показателю с рекордсменом — Роджером Федерером. Даниил Медведев на итоговом турнире ATP проиграл Новаку Джоковичу — 3:6, 7:6, 6:7. В финале Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда.

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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