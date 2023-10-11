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Сегодня, 08:12

Федерер: «Я хочу поддерживать своих детей не как тренер, а больше как отец»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал, что теннис по-прежнему играет важную роль в его жизни благодаря интересу его детей к этому виду спорта.

«Поскольку мои дети тоже играют в теннис, я по-прежнему много нахожусь на корте и, конечно, хочу их поддержать. Совсем не как тренер, а больше как отец, который может дать им очень хорошие советы. Моим детям 9 и 14 лет, поэтому следующие несколько лет будут очень интересными и важными для нашей семьи. Я хочу быть рядом с ними, наблюдать, как они растут, и помогать им всеми возможными способами», — сказал Федерер.

Федерер завершил карьеру в 2022 году после выступления в Кубке Лейвера, который проходил в конце сентября в Лондоне. 42-летний швейцарец является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», олимпийским чемпионом (2008) в парном и серебряным призером Игр (2012) в одиночном разряде. Всего за карьеру он выиграл 111 турниров ATP.

Федерер с 2009 года женат на бывшей теннисистке Мирославе Вавринец. У пары четверо детей.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-roger-federer-mentoring-kids-tennis-i-want-support-them-coach-dad?key1=newsnowltennis
Теннис
Роджер Федерер
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