Медведев — о работе кассиром в Индиан-Уэллсе: «Было немного страшно, но весело»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как на один день стал кассиром в Индиан-Уэллсе.

«Было немного страшно, что сразу узнают, и игра закончится, но было весело. Даже если меня узнавали и просили сделать фото, мы все равно продолжали. Я пытался быть актером, но это непросто. Мне объяснили, как это делается, но я очень переживал. Я пытался шутить: «Извините, у меня первый рабочий день». А первый человек вообще не реагировал. Просто такой: «Ладно, давай быстрее». Я пожелал ему хорошего дня, а он вроде даже не ответил. Было весело», — приводит слова Медведева Tennis Channel.

Медведев, а также Андрей Рублев, Хольгер Руне, Алекс Де Минаур, Мария Саккари и Онс Жабер для съемки в видео перевоплотились в работников спортивного комплекса в турнире в Индиан-Уэллсе. Рублев на время стал охранником у входа на территорию комплекса, а Медведев — кассиром в фаншопе.

Медведев сыграет с Руне в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе.