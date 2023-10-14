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Сегодня, 19:13

Ольховский отметил, что Рублев показал качественную игру в матче против Димитрова

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу россиянина Андрея Рублева над представителем Болгарии Григором Димитровым в полуфинале «мастерса» в Шанхае.

«В первую очередь хочу поздравить Андрея, он показал очень качественную игру. Был изнуряющий первый сет, он мог его закончить раньше, но выиграл тай-брейк. Матч был очень интересный, и Андрей его провел на очень высоком уровне. Конечно, были какие-то ошибки с его стороны с резанных мячей, которые возвращал Григор, но Андрей навязал свой темп и сумел справиться со своим соперником», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Рублев вышел в свой четвертый финал в турнирах серии «мастерс». В финале турнира в Шанхае россиянин сыграет против Хуберта Хуркача из Польши. Матч пройдет 15 октября и начнется в 11.30 по московскому времени.

В этом сезоне Рублев уже становился победителем «мастерса». В апреле он выиграл турнир на грунте в Монте-Карло.

Источник: https://tass.ru/sport/19014787
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Григор Димитров
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