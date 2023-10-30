Сафиуллин обыграл Мюллера и встретится с Алькарасом во втором круге турнира в Париже

Сегодня, 18:30
Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл француза Александра Мюллера в первом круге турнира в Париже — 7:6 (7:4), 6:3.
Игра продолжалась 1 час 35 минут.
Сафиуллин сделал 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Мюллера 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
В следующем круге соперником россиянина станет испанец Карлос Алькарас.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Александр Мюллер (Франция, WC) — 7:6 (7:4), 6:3