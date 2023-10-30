Сафиуллин обыграл Мюллера и встретится с Алькарасом во втором круге турнира в Париже

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл француза Александра Мюллера в первом круге турнира в Париже — 7:6 (7:4), 6:3. Игра продолжалась 1 час 35 минут. Сафиуллин сделал 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Мюллера 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5. В следующем круге соперником россиянина станет испанец Карлос Алькарас. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 5 779 335 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Александр Мюллер (Франция, WC) — 7:6 (7:4), 6:3