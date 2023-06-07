Тарпищев назвал историческим успехом попадание трех россиян в топ-10 рейтинга ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал попадание трех представителей России в первую десятку рейтинга ATP.

«Это, безусловно, историческое достижение наших ребят. Когда у нас такое было у мужчин? У женщин было и четверо в десятке. Для нас это успех. Каждый из них — уникальный теннисист, все разные. Медведев, кстати, был в форме перед началом турнира. Вопрос только в том, чтобы вработаться. Не сумел, но ничего страшного», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

По итогам Открытого чемпионата Франции россиянин Карен Хачанов вернется в топ-10 рейтинга АТР. На данный момент его соотечественники Даниил Медведев и Андрей Рублев занимают второе и седьмое места соответственно.