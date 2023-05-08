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Сегодня, 11:26

Янчук заявил, что ожидает от Карацева дальнейшего прогресса

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о перспективах российского теннисиста Аслана Карацева.

«Карацев прибавил, он был в тени, видимо, у него была зимняя спячка, как у медведей. Он показал, что может играть на равных с очень сильными игроками, он еще достаточно молод, является универсальным игроком, у него волевой, самоотверженный характер. Иногда ему везет, но главное, что он умер добиться результат в переломный момент, так что мы можем ожидать от него дальнейшего прогресса», — приводит ТАСС слова Янчука.

На прошлой неделе Карацев вышел в полуфинал турнира в Мадриде, где уступил представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу. На данный момент россиянин занимает 53-ю строчку рейтинга АТР.

Источник: https://tass.ru/sport/17699603
Теннис
Аслан Карацев
Виктор Янчук
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