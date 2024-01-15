Карацев вылетел на полгода. Аслану будет непросто вернуться в топ-100

Российский теннисист неудачно упал в Брисбене.

Пропуск Australian Open-2024 — не худшая новость для Аслана Карацева. В понедельник, 15 января, стало известно, что 30-летний россиянин перенесет операцию на колене и пропустит примерно полгода. Это означает, что он потеряет много позиций в рейтинге, так как не сможет защитить свои очки на ряде турниров ATP, особенно это касается мадридского «мастерса» (полуфинал). Так что полугодовое отсутствие в туре откинет Аслана за пределы топ-100. Хватит ли ему здоровья и класса, чтобы вернуться на прежние позиции?

Успех в Мадриде и увольнение тренера

Прошлый сезон можно считать удачным для Карацева. Хотя в феврале 2023-го он выпал из топ-100, а в середине апреля откатился на 129-е место в классификации ATP. При этом нельзя сказать, что Аслана замучили травмы. По крайней мере, он играл довольно часто, вот только постоянно вылетал на ранних стадиях.

Первые признаки возрождения Карацева (если не считать январский полуфинал в Пуне) можно было наблюдать во второй половине апреля в Мюнхене, где из квалификации он дошел до второго круга. А на «мастерсе» в Мадриде все увидели уже Аслана в его пиковой форме — он уверенно прошел квалификацию, обыграв, в частности, Яна-Леннарда Штруффа (немец как лаки-лузер вновь встретился с россиянином в полуфинале и смог взять реванш). В основной сетке подвиги Карацева продолжились — он в двух сетах победил Ласло Дьере и Ботика ван де Зандшульпа. После чего в трех партиях справился с Алексом де Минауром и вторым «сеяным» Даниилом Медведевым.

Аслан Карацев. Фото Global Look Press

После чего Карацева ждал другой сенсационный четвертьфиналист — Чжан Чжичжэнь, который ранее выбил из борьбы Тейлора Фритца, Дениса Шаповалова и Кэмерона Норри. Аслан выиграл у китайского теннисиста концовки обеих партий и после мадридского «мастерса» вернулся в топ-60.

Затем Аслан впервые выиграл матч в основной сетке Уимблдона, а потом снялся с целой серии турниров из-за проблем со спиной. На US Open Карацев дошел до третьего круга (впервые за два года на ТБШ). Осенью же вновь начался подъем: полуфинал в Чжухае и финал в Токио, в котором Аслан уступил Бену Шелтону (зато прошел Тиафо и де Минаура). Это был первый решающий матч нашего теннисиста с января 2022 года.

В целом Аслан закончил сезон в статусе четвертой ракетки России (35-й в мировом рейтинге) с положительным балансом побед и поражений над игроками топ-20: 5:4. Правда, перед отпуском стало известно, что теннис вновь решил расстаться со своим тренером Егором Яцыком, с которым преодолел путь из топ-500 до топ-20 (2019-2021). Почти весь 2022 год стороны провели порознь (Яцык тренировал Романа Сафиуллина), но в конце сезона вновь объединились. Ненадолго.

Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters

Пример Павлюченковой

Сейчас в профиле теннисиста на ATP не указан тренер. Отец Аслана Казбек Карацев в конце декабря говорил, что сын готовится к сезону с тренером по ОФП и специалистом по физио. У Аслана уже был такой период. После победы на «Кубке Кремля» — 2021 теннисист ездил на турниры только с тренером по ОФП Луишем Лопешем.

Впрочем, теперь мы никогда не узнаем, была ли эта подготовка успешной или нет. В Австралии россиянин провел всего один матч — против Джейсона Кублера в Брисбене. В начале третьего сета Карацев упал и повредил правую ногу (4:6, 7:6, отказ). Игрок не смог самостоятельно покинуть корт: его увезли на коляске с большим пакетом со льдом на колене.

О степени тяжести травмы было много противоречивой информации, но в итоге игрок снялся с Australian Open, а на этой неделе стало известно, что Аслан пропустит львиную долю сезона. «Карацеву предстоит операция на этой неделе. После нее он пропустит полгода, если считать с восстановлением. Очень обидно», — приводит слова президента ФТР Шамиля Тарпищева ТАСС.

Будем надеяться, что Аслану удастся также успешно вернуться в тур, как это в прошлом году сделала Анастасия Павлюченкова. В мае 2022-го олимпийской чемпионке Токио-2020 пришлось досрочно завершить сезон из-за травмы колена. Из-за чего россиянка откатилась в рейтинге за пределы топ-300. Возвращение в январе 2023-го не было для нее простым. Анастасия никак не могла пройти на турнирах дальше первого круга, из-за чего у нее сложилось ощущение, что она больше не сможет выиграть ни одного матча. Однако в мае россиянка вновь громко заявила о себе — дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос», чего не удалось другим нашим соотечественницам. В результате год она закончила на 58-м месте мирового рейтинга (более мощного прорыва в 2023 году добились только Мирра Андреева и Ван Яфань). Перед стартом Australian Open-2024 Павлюченкова вернулась в топ-50, а в первом круге австралийского «мейджора» уверенно прошла Донну Векич.