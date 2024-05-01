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Сегодня, 09:15

Ничушкин — лучший снайпер Кубка Стэнли! Он снова забил, а «Колорадо» прошел во второй раунд

Гол Ничушкина помог «Колорадо» выйти во второй раунд Кубка Стэнли
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Валерий Ничушкин вместе с партнерами радуется голу в ворота «Виннипега».
Фото USA Today Sports
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Шикарная серия российского нападающего.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Виннипег» — «Колорадо» — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Голы: Коннор — 3, 1:15 — 1:0. Ничушкин — 7 (Тэйвз, Рантанен), 3:18 — 1:1. Тренин — 1 (Мэнсон, Кольяно), 25:42 — 1:2. Моррисси — 3 (бол., Шайфли, Виларди), 26:48 — 2:2. Лехконен — 5, 33:45 — 2:3. Тоффоли — 2 (Элерс, Миллер), 42:06 — 3:3. Рантанен — 1 (Тэйвз, Маккиннон), 44:11 — 3:4. Рантанен — 2 (Маккиннон, Макар), 48:01 — 3:5. Мэнсон — 2 (п.в., Миттельштадт), 59:58 — 3:6.
Вратари: Хеллибак (56:57) — Георгиев.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 36 (7+18+11) — 32 (13+11+8).
Наши: — - Коваленко (6.17/1/-1), Ничушкин (20.44/1/+3), Тренин (16.10/2/+2).
1 мая. Виннипег. Canada Life Centre.
Счет в серии: 1-4

Невероятный сезон для Валерия Ничушкина продолжится уже во втором раунде. «Колорадо» не без проблем переиграл «Виннипег» в серии из пяти матчей.

Российский форвард пропустил четыре матча в концовке регулярного чемпионата, а затем еще столько же не мог набрать очки. Как оказалось, все это время Биг Вэл копил силы для невероятного плей-офф.

Перед началом серии «Виннипег» был безусловным фаворитом, да еще и с Коннором Хеллибаком в воротах — главным претендентом на приз лучшего вратаря регулярки. Но Ничушкину это все равно. Валерий забивал в каждом матче серии. В сегодняшней игре ему для гола понадобилось всего три с лишним минуты.

Гол Ничушкина стал вторым в матче. Первую шайбу игроки «Колорадо» забросили на второй минуте. Правда, в свои ворота.

В начале второго периода команды вновь обменялись голами. Сначала Яков Тренин вывел «Колорадо» вперед, забросив первую шайбу в плей-офф. Контракт Тренина с «Эвеланш» заканчивается после этого сезона, поэтому каждая шайба для россиянина сейчас очень важна.

Уже через минуту Джош Моррисси мощнейшим броском реализовал численное преимущество «Виннипега».

Но равенство на табло продлилось недолго: в середине периода Арттури Лехконен вывел «Колорадо» вперед. Заслуги форварда в этом голе немного: команды просто сравнялись по автоголам.

В концовке периода «Виннипег» активно шел в атаку. Особенно тяжелыми для «Колорадо» стали последние две минуты, когда удалился Шон Уокер. Вознаграждение за активную игру в атаке «Джетс» получили лишь в третьем периоде, когда Тайлер Тоффоли вновь сравнял счет.

Но и счет 3:3 не продержался долго. В самый нужный момент о своих голеадорских скиллах вспомнил Микко Рантанен, который всю серию отмечался только ассистами. За четыре минуты финн дважды поразил ворота соперника и, по сути, завершил серию.

«Колорадо» стал первой командой Западной конференции, вышедшей во второй раунд. Дальше «Эвеланш» сыграют с победителем пары «Вегас» — «Даллас»: в этом противостоянии пока счет 2-2.

Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
2
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