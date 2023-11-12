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Кубок Билли Джин Кинг

Сегодня, 22:33

Сборная Канады впервые в истории выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Виктория Кравченко
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Сборная Канады в финальном матче обыграла команду Италии и впервые в истории выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

В рамках борьбы за титул канадка Марина Стакушич обыграла итальянку Мартину Тревизан со счетом 7:5, 6:3. Во втором матче Лейла Фернандес одержала победу над итальянкой Ясмине Паолини (6:2, 6:3).

Последний матч парного разряда Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес (Канада) — Элизабетта Коччаретто/Мартина Тревизан (Италия) был отменен.

Ранее лучшим результатом сборной Канады в Кубке Билли Джин Кинг был полуфинал 1988 года.

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