Сборная Канады впервые в истории выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Сборная Канады в финальном матче обыграла команду Италии и впервые в истории выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

В рамках борьбы за титул канадка Марина Стакушич обыграла итальянку Мартину Тревизан со счетом 7:5, 6:3. Во втором матче Лейла Фернандес одержала победу над итальянкой Ясмине Паолини (6:2, 6:3).

Последний матч парного разряда Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес (Канада) — Элизабетта Коччаретто/Мартина Тревизан (Италия) был отменен.

Ранее лучшим результатом сборной Канады в Кубке Билли Джин Кинг был полуфинал 1988 года.