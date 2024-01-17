Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:16

Корнеева в двух сетах проиграла Хаддад Майе во втором круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Алина Корнеева.
Telegram Дзен

Российская теннисистка Алина Корнеева проиграла бразильянке Беатрис Хаддад Майе во втором круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 1:6, 2:6. Девушки провели на корте 1 час 20 минут.

179-я ракетка мира Корнеева 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 3. Она допустила 36 невынужденных ошибок.

На счету 12-й ракетки мира Хаддад Майи 1 эйс, ни одной двойной и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Следующей соперницей 27-летней теннисистки станет Мария Тимофеева (Россия, Q).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10) — Алина Корнеева (Россия, Q) — 6:1, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/11/6/
Теннис
Australian Open
Алина Корнеева
3
11
Читайте также
Пять россиян сыграют в Матче звезд НХЛ-2024
Мирра Андреева одержала дебютную победу на Australian Open
В МО РФ сообщили об уничтожении ракет РСЗО RM-70 Vampire и перехвате БПЛА ВСУ
Капитан ВМС США заявил об отсутствии у Украины друзей в Белом доме
Сенат согласился продолжить работу над проектом финансирования ведомств США
Байден обсудит с лидерами конгресса США помощь Украине и Израилю
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Australian Open 2024 — расписание и результаты 17 января: матчи Рублева и Джоковича
Котов не смог выйти в третий круг Australian Open
Australian Open 2024 — расписание и результаты 17 января: Андреева обыграла Жабер, Корнеева уступила Хаддад Майе
Захарова отдала только два гейма Юван во втором круге Australian Open
«Но тебе всего 16...» Мирра Андреева в интервью пошутила на тему своего возраста
Гауфф обыграла Доулхайд и вышла в третий круг Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Захарова отдала только два гейма Юван во втором круге Australian Open

Australian Open 2024 — расписание и результаты 17 января: Андреева обыграла Жабер, Корнеева уступила Хаддад Майе