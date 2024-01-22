Хуркач в трех сетах обыграл Казо в четвертом круге Australian Open и сыграет с Медведевым

Польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл француза Артур Казо в четвертом круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3), 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 28 минут.

Хуркач сделал 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Француз совершил две двойные ошибки, сделал 18 эйсов и реализовал один брейк-пойнт из одного.

В четвертьфинале Хуркач встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который в четвертом круге обыграл португальца Нуну Боржеша.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 9) — Артур Казо (Франция, WC) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:3), 6:4