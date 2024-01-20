Боржеш назвал Медведева потрясающим игроком, но хотел бы сыграть с Джоковичем

Португальский теннисист Нуну Боржеш поделился ожиданиями от предстоящего матча с россиянином Даниилом Медведевым в четвертом круге Australian Open-2024.

«По-моему, мы ни разу даже не тренировались с Медведевым, но я пока не готов думать о матче с ним. Хочу насладиться сегодняшним днем, а об остальном подумаю завтра. Медведев — потрясающий игрок, который далеко проходил на многих «Шлемах». Последние пару лет он стабильно это делает, для меня это будет большой вызов», — сказал Боргеш на пресс-конференции.

Также 69-я ракетка мира заявил о желании сыграть с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«С удовольствием бы сыграл с Новаком, ведь он номер один. С Алькарасом я уже играл, он тоже уже был первым в мире. Полагаю, следующим вызовом должен стать Джокович, хотел бы выйти с ним на корт», — отметил португалец.

Матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии между Медведевым и Боржешем состоится 22 января.

Джокович в четвертом круге Australian Open сыграет с Адрианом Маннарино из Франции.