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Сегодня, 01:00

Мария Тимофеева — Марта Костюк: время начала и где смотреть трансляцию матча Australian Open

Тимофеева сыграет с Костюк в четвертом круге Australian Open 21 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мария Тимофеева.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Мария Тимофеева сыграет с представительницей Украины Мартой Костюк в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в воскресенье, 21 января. Ориентировочное время начала — 05.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игрового дня Australian Open-2024. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. Бесплатно видеотрансляция матча Тимофеева — Костюк будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Тимофеева находится на 170 строчке мирового рейтинга, в основную сетку россиянка пробилась через квалификацию. Ранее в Мельбурне в основной турнирной сетке он обошла Беатрис Хаддад Майю из Бразилии (7:6 (9:7), 6:3), Каролину Возняцки из Дании (1:6, 6:4, 6:1) и Ализе Корне из Франции (6:2, 6:4).

Украинская теннисистка была сильнее россиянки Элины Аванесян (2:6, 6:4, 6:4), бельгийки Элизе Мертенс (5:7, 6:1, 7:6) и американки Клэр Лю (6:3, 4:6, 6:1).

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Мария Тимофеева
Марта Костюк
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