Чесноков: «Андреева выходит на корт и просто «летает»

Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков оценил выступление российской теннисистки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

«Мирра Андреева выходит на корт и просто «летает». Не вижу, чтобы у нее был ступор, что может проиграть. Она играет в удовольствие. Это не везение, а, наоборот, говорит о том, что у нее уже хороший уровень. Она проделывает отличную работу. У нее еще есть время, чтобы работать над ошибками и подниматься все выше», — цитирует Sport24 Чеснокову.

16-летняя россиянка, занимающая 143-е место в рейтинге WTA, обыграла 85-ю ракетку мира, американку Элисон Риск.