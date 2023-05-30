Сегодня, 08:25
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Андреа Вавассори (Италия) — Миомир Кецманович (Сербия, 31)
Элиас Имер (Швеция) — Каспер Рууд (Норвегия, 4)
Джованни Мпеши-Перрикар (Франция) — Дженаро Оливьери (Аргентина)
Йосихито Нисиока (Япония, 27) — Джеффри Джон Волф (США)
Макс Перселл (Австралия) — Джордан Томпсон (Австралия)
Томми Пол (США, 16) — Доминик Стрикер (Швейцария)
Николас Харри (Чили) — Уго Дельен (Боливия)
Александр Бублик (Казахстан) — Джулио Зеппиери (Италия)
Хьюго Гастон (Франция) — Алекс Молчан (Словакия)
Александр Зверев (Германия, 22) — Ллойд Харрис (ЮАР)
Тьяго Уайлд (Бразилия) — Даниил Медведев (Россия, 2)
Кентен Гали (Франция) — Гвидо Пелья (Аргентина)
Тьяго Монтейро (Бразилия) — Янник Ханфманн (Германия)
Хольгер Руне (Дания, 6) — Кристофер Юбэнкс (США)
Эмил Руусувуори (Финляндия) — Грегуар Баррер (Франция)
Франсиско Черундоло (Аргентина) — Хауме Муньяр (Испания)
Ришар Гаске (Франция) — Артур Риндеркнех (Франция)
Майкл Ммо (США) — Тэйлор Фритц (США, 9)
Тимофей Скатов (Казахстан) — Григор Димитров (Болгария, 28)
Гаэль Монфис (Франция) — Себастьян Баес (Аргентина)