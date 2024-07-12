В пятницу, 12 июля, пятый номер мирового рейтинга Даниил Медведев и третья ракетка мира Карлос Алькарас встретятся в полуфинале Уимблдона 2024. Начало матча запланировано на 15.30 по московскому времени. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча.

Российский теннисист дебютировал среди профессионалов в 2014 году. Статистика побед и поражений в карьере — 361/145. Медведев — обладатель 20 турниров ATP и победитель одного турнира «Большого шлема» (US Open 2021). Также Даниил — финалист пяти ТБШ (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024). За свою карьеру заработал более 41 миллиона долларов призовых.

Дебют испанского теннисист состоялся в 2018 году. Статистика побед и поражений в карьере — 181/49. Алькарас — победитель трех турниров «Большого шлема» (US Open 2022, Уимблдон 2023 и «Ролан Гаррос» 2024). Также на счету Карлитоса 14 титулов на турнирах ATP. В карьере он заработал более 31 миллиона долларов призовых.