Дмитриева объяснила, за счет чего Мирра Андреева обыграла шестую ракетку мира Жабер

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу 16-летней Мирры Андреевой над шестой ракеткой мира Онс Жабер (6:0, 6:2) во втором круге Australian Open-2024.

«Для своих шестнадцати лет и при отсутствии опыта Мирра сумела показать все лучшее, чем сегодня научилась обладать. В то время как Жабер играла очень нервно, много ошибалась, ей было неприятно играть с такой юной теннисисткой, потому что надо было показывать взрослую игру, а она не получалась. И Жабер не могла найти варианта, что могло бы принести проблемы этой маленькой девочке. Мирра показала, что она в любых условиях находит решение. На задней линии она усиливала игру, становилась мощнее. Она где-то напоминает мне Синнера по манере игры. Мирра явно прибавила за время межсезонья и где-то уже приближается к тому рисунку, который будет характерен для ее тенниса», — сказала Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 16-летняя россиянка сыграет с Диан Парри.