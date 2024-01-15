Хаддад-Майя вышла во второй круг Australian Open и сыграет с Корнеевой

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя обыграла чешку Линду Фрухвиртову в первом круге Australian Open — 6:2, 3:6, 6:2. Встреча длилась 2 часа 19 минут.

Хаддад-Майя один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. В активе Фрухвиртовой четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге бразильянка сыграет с россиянкой Алиной Корнеевой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:2, 3:6, 6:2