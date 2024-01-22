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«Большой шлем»

Сегодня, 13:12

Алькарас обыграл Кецмановича в четвертом круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Испанский теннисист Карлос Алькарас победил серба Миомира Кецмановича в четвертом круге Australian Open — 6:4, 6:4, 6:0.

Спортсмены провели на корте 1 час 50 минут.

2-я ракетка мира Алькарас 5 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 60-й ракетки мира Кецмановича 3 эйса, 1 двойная и ни одного брейк-пойнта.

В 1/4 финала турнира «Большого шлема» испанец сыграет с немцем Александром Зверевым. Счет в личных встречах 4-3 в пользу Зверева.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:4, 6:4, 6:0

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Теннис
Australian Open
Карлос Алькарас
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