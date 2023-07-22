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«Большой шлем»

Сегодня, 13:44

Алькарас: «Не могу поверить, что выиграл Уимблдон и победил Джоковича»

Виталий Косик
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что до сих пор не может поверить в свою победу над сербом Новаком Джоковичем в финале турнира «Большого шлема».

«Не могу поверить, что выиграл Уимблдон и победил Джоковича в финале. Наверное, потребуется время, чтобы осознать это. Я мог справиться с давлением, которое оказывал Новак. Перед матчем я немного расслабился, сделав ментальную зарядку. Наверное, я не использовал этот метод на «Ролан Гаррос». В Лондоне это очень помогло», — приводит слова Алькараса Tennis-Infinity.

Алькарас стал первым за 20 лет чемпионом Уимблдона не из «Большой четверки». Также он самый молодой игрок в Открытой эре, который выиграл US Open и Уимблдон.

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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