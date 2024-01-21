Тимофеева проиграла украинке Костюк в четвертом круге Australian Open

Сегодня, 07:16
Россиянка Мария Тимофеева проиграла украинке Марте Костюк в четвертом круге Australian Open — 2:6, 1:6.
Матч длился 1 час 16 минут. Тимофеева допустила за игру 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 4 брейк-пойнтов. У Костюк — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 из 5 реализованных брейк-пойнтов.
После окончания матча теннисистки не пожали друг другу руки. Для 20-летней россиянки это первый турнир «Большого шлема» в карьере, ранее она никогда не выходила в основную сетку.
В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Костюк сыграет с американкой Коко Гауфф.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (Россия, Q) — 6:2, 6:1