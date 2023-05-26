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Сегодня, 18:42

Соболенко высказалась об отказе Костюк пожимать ей руку на «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировал отказ украинки Марты Костюк от рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменками на «Ролан Гаррос».

«Если она меня ненавидит, хорошо. Я ничего не могу с этим поделать. Будут люди, которые любят меня, будут люди, которые меня ненавидят. Если она меня ненавидит, я ничего подобного к ней не чувствую.

Насчет рукопожатий я их отчасти понимаю. Я понимаю, почему они этого не делают, но в то же время чувствую, что спорт не должен быть частью политики. Мы просто спортсмены. Если они чувствуют себя хорошо без рукопожатий, я этим довольна», — приводит слова Соболенко AFP.

Соболенко сыграет против Костюк в первом круге «Ролан Гаррос». Игра пройдет 28 мая. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Теннис
Roland Garros
Арина Соболенко
Марта Костюк
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