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«Большой шлем»

Сегодня, 11:01

«Спартак» поздравил теннисистку Корнееву с победой в дебютном матче Australian Open

Виктория Кравченко
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press
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«Спартак» поздравил 16-летнюю теннисистку Алину Корнееву с победой в матче первого круга «Большого шлема». Красно-белые пожелали девушке удачи в следующих играх.

«В первый день Australian Open талантливая российская теннисистка и наша болельщица обыграла опытную соперницу и вышла во второй круг турнира! Удачи, Алина! Болеем за тебя и дальше!» — написала пресс-служба.

В матче первого круга Корнеева со счетом 4:6, 6:3, 6:2 обыграла 53-ю ракетку мира, 27-летнюю испанку Сару Соррибес-Тормо.

ФК Спартак (Москва)
Алина Корнеева
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