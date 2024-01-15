«Спартак» поздравил теннисистку Корнееву с победой в дебютном матче Australian Open

«Спартак» поздравил 16-летнюю теннисистку Алину Корнееву с победой в матче первого круга «Большого шлема». Красно-белые пожелали девушке удачи в следующих играх.

«В первый день Australian Open талантливая российская теннисистка и наша болельщица обыграла опытную соперницу и вышла во второй круг турнира! Удачи, Алина! Болеем за тебя и дальше!» — написала пресс-служба.

В матче первого круга Корнеева со счетом 4:6, 6:3, 6:2 обыграла 53-ю ракетку мира, 27-летнюю испанку Сару Соррибес-Тормо.