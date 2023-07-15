Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:30

Уимблдон: чемпионы и рекордсмены турнира в женском одиночном разряде

В женском турнире Уимблдона определяется новая чемпионка
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Теннисистки Елена Рыбакина и Онс Жабер
Елена Рыбакина и Онс Жабер.
Фото Reuters
Теннисистка Мартина Навратилова
Мартина Навратилова.
Фото Global Look Press
Теннисистка Мартина Хингис
Мартина Хингис.
Фото Global Look Press
Теннисистка Мария Шарапова
Мария Шарапова.
Фото Getty Images
1/4
Telegram Дзен

Финал Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде проходит в субботу, 15 июля.

За титул играют представительница Туниса Онс Жабер и Маркета Вондроушова из Чехии. Обе спортсменки еще ни разу не выигрывали турнир серии «Большого шлема», таким образом, победительница станет новой чемпионкой Уимблдона.

«СЭ» вспоминает наиболее успешных участниц и последних триумфаторов турнира.

Теннисистка Мартина Навратилова
Мартина Навратилова.
Фото Global Look Press

Рекордсменка по числу титулов Уимблдона

Чехословацкая и американская теннисистка Мартина Навратилова является настоящей легендой Уимблдонского турнира. Спортсменка с 1978 по 1990 годы становилась лучшей на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета девять раз. Она также установила рекорд по количеству титулов не только в одиночном разряде, но и в парном (семь побед), и в миксте (четыре).

Таким образом, с учетом всех разрядов на счету Навратиловой 20 турнирных побед на Уимблдоне (наряду с Билли Джин Кинг). Мартина также является самой возрастной победительницей Уимблдона — в возрасте 46 лет и 264 дней она стала победительницей в миксте вместе с Леандером Паесом.

По 7 титулов завоевали Серена Уильямс и Штеффи Граф.

Теннисистка Мартина Хингис
Мартина Хингис.
Фото Global Look Press

Самая молодая чемпионка Уимблдона

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис вошла в историю не только как самая юная первая ракетка рейтинга WTA, но и как самая молодая победительница Уимблдонского турнира. 8 июня 1996 года она вместе с Хеленой Суковой завоевала свой первый титул турнира серии «Большого шлема». На тот момент ей было всего 15 лет 282 дня.

Чемпионка Уимблдона-2022

Победительницей прошлогоднего турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина. В финале Уимблдона-2022 уроженка Москвы обыграла Онс Жабер из Туниса — 3:6, 6:2, 6:2. Эта победа стала первой для спортсменки на турнирах серии «Большого шлема».

Теннисистка Мария Шарапова
Мария Шарапова.
Фото Getty Images

Лучшие результаты российских теннисисток на Уимблдоне

Единственной российской чемпионкой турнира является Мария Шарапова. В 2004 году спортсменка оказалась сильнее победительницы двух предыдущих розыгрышей американки Серены Уильямс — 6:1, 6:4. Таким образом, Мария стала первой российской и советской теннисисткой, победившей на Уимблдонском турнире в одиночном разряде (как среди женщин, так и мужчин).

В других разрядах успехов у россиянок немного больше: в 1991 году советский дуэт Наташа Зверева и Лариса Савченко-Нейланд победили в парном разряде, в 2017 году их успех повторили Екатерина Макарова и Елена Веснина. Россиянки также становились чемпионками в миксте: в 2002 году Елена Лиховцева победила вместе с Махешом Бхупати, а в 2006 году — Вера Звонарева с Энди Рэмом.

Достижения финалисток-2023

Для Маркеты Вондроушовой этот финал — второй титульный матч на турнирах «Большого шлема». Ранее она в решающей встрече на «Ролан Гаррос» в 2019 году уступила австралийке Эшли Барти. Она также является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде и победительницей одного турнира WTA в одиночном разряде.

Онс Жабер в прошлом году дважды доходила до финалов турниров серии «Большого шлема». На Уимблдоне-2022 она проиграла Елене Рыбакиной, а на Открытом чемпионате США-2022 — польке Иге Свентек. Представительница Туниса является победительницей четырех турниров WTA в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

Следить за женским финалом Уимблдона в прямом эфире можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также на официальном сайте соревнований.

Официальных телетрансляций на российских телеканалах нет.

Маркета Вондроушова — Онс Жабер: где смотреть трансляцию финала Уимблдона

Уимблдон
Мария Шарапова
Маркета Вондроушова
Онс Жабер
Серена Уильямс
0
Читайте также
Этот парень должен был стать новым Плющенко. Но его сломала американская тюрьма
Тимченко ушел из СКА. Что это значит для клуба из Петербурга?
В ФСБ сообщили о предотвращении покушений украинских спецслужб на Симоньян и Собчак
Военный РФ притворился украинцем и взял в плен трех бойцов ВСУ под Кременной
Девушка погибла после нападения медведя в Магадане
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский отметил, что Демин показал хорошую игру в полуфинале юниорского Уимблдона

Ольховский считает обидным поражение Корнеевой в полуфинале юниорского Уимблдона