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Медведев был хорош в полуфинале Уимблдона. Но для победы этого не хватило

Медведев второй год подряд проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона
Сергей Подушкин
Обозреватель
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Россиянин провел классный турнир, пусть и уступил Карлосу Алькарасу.

Уимблдон. Мужчины
Полуфинал
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4

Даниил Медведев не смог выйти в финал Уимблдона, уступив действующему чемпиону испанцу Карлосу Алькарасу в четырех партий. При этом россиянин показал вполне достойный теннис, не психовал, сражался и вообще не выглядел обреченным. Он был готов воспользоваться сбоем оппонента, но Алькарас после проигранной первой партии показал, пожалуй, свой лучший теннис на турнире.

Феноменальный тай-брейк россиянина

Изначально было понятно, что Медведев в матче с Алькарасом не должен повторить прошлогодних ошибок, где он взял в полуфинале Уимблдона у испанца только девять геймов. А, именно, от Даниила требовалось не уходить в глубокую оборону, а чаще атаковать и выходить к сетке. В общем демонстрировать максимально активный и агрессивный теннис, некомфортный для оппонента и не позволяющий постоянно ловить себя на укороченных.

Судя по всему, россиянин и его тренерский штаб в лице двух Жилей (Сервары и Симона) думали примерно также. Поэтому с первых геймов стартового сета мы увидели Медведева, чаще, чем обычно, входящего, а порой и стремительно вбегающего в корт. Сложно сказать, поставило ли именно это Алькараса в тупик, но испанец в дебюте полуфинала действовал явно не на максимуме своих возможностей. Хотя уже в первом затяжном гейме мог взять подачу россиянина, даже заработал брейк-пойнт. Тем не менее, первым подачу соперника взял все-таки Даниил, причем при 2:1 сделал это под ноль.

Даниил Медведев, Карлос Алькарас. Медведев может выиграть у Алькараса за счет агрессии. Что ждать от полуфинала Уимблдона

Мало кто мог предположить, что дальше начнется настоящий фестиваль брейков. Алькарас на приеме сравнял счет, но после этого Медведев вновь взял его подачу, а вскоре и повел 5:2. Бросалось в глаза, что испанец никак не может нащупать подачу, да и невынужденных ошибок хватало. Тем не менее, легкой прогулки в партии у Даниила не получилось. Отнюдь, он также подавал не лучшим образом, не так здорово как во встрече с итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале. Как следствие, и он во второй раз отдал подачу, проиграл три гейма подряд, позволив сравнять счет.

Зато на тай-брейке все увидели просто феноменальный теннис от Медведева. Прекрасные подачи, действия в розыгрышах, агрессивные приемы навылет. Испанец просто потерялся от такого напора и взял в 13-м гейме лишь один розыгрыш!

Даниил Медведев и Карлос Алькарас после полуфинала Уимблдона-2024.
Фото Reuters

Действующий чемпион разыгрался

В предыдущих шести личных встречах между Медведевым и Алькарасом выигрыш стартового сета неизменно означал победу в матче. Но статистика статистикой, а ситуация на корте во второй партии начала меняться не в пользу россиянина. Вроде бы тактически Даниил продолжал играть также, довольно часто по своим меркам выходя к сетке. Но Карлос-то прибавил, постепенно захватывая инициативу в матче, да и мяч в игру вводил увереннее. В четвертом гейме второго сета еще и помог Медведев, при 0:15 совершивший грубейшую ошибку в простой ситуации у сетки, за что вскоре был наказан брейком. Как выяснилось, ключевым, хотя в заключительном гейме партии на подаче испанца было сначала 15:30, а затем и ровно.

Третий сет по сути стал близнецом второго. Пару ошибочек Даниила при 1:1 и 30:30 на подаче россиянина и... Медведев тот гейм проиграл, после чего тщетно пытался выровнять положение. Какие-то наметки для этого появились, когда при 2:3 он сделал 0:30 на подаче испанца, но зацепиться за гейм так и не смог. Вскоре Алькарас повел по сетам 2:1.

Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Новак Джокович. Медведев проиграл Алькарасу, Джокович в битве за финал: онлайн-трансляция Уимблдона

Впрочем, в четвертом сете привычный рисунок все же удалось нарушить. Даниил вновь первым проиграл подачу, но не сдался и сделал обратный брейк, впервые со стартового сета. Он чуть ускорил игру, добавив в мощи и точности. Ситуация выровнялась, вот только при 3:3 Медведев допустил, как выяснилось, роковую ошибку при 15:15, сделав двойную. Расстроился, потерял на минуту концентрацию и вновь превратился в догоняющего. А больше шансов спастись Алькарас, чей уровень тенниса после первого сета был очень и очень высок, не дал.

Так что победа испанца и выход в финал вполне заслужены, хотя и Даниил провел достойный матч. Конечно, без ошибок не обошлось, но провальным в общем и целом теннис от Медведева точно назвать нельзя. Думается, он сыграл на твердую «четверку» по своим меркам, однако для выхода в финал против Карлоса в тот день требовалось играть на «пять с плюсом».

Даниил Медведев.
Фото AFP

При этом по итогам всего турнира Даниил заслужил высокую оценку. Он не только защитил прошлогодние очки за полуфинал Уимблдона, а еще и в качестве очень приятного бонуса в четвертьфинале выбил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Доказав, что еще способен на многое. В рейтинге ATP он остался пятым, но отставание от Александра Зверева из Германии не так и велико. Впереди у Медведева Олимпиада в Париже на грунте, а затем переход на любимый североамериканский хард.

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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