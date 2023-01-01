Бадоса обыграла Дарт и принесла Испании первое очко на United Cup

Сегодня, 13:29
Испанская теннисистка Паула Бадоса в матче турнира United Cup обыграла британку Хэрриет Дарт со счетом 6:7 (6:8), 7:6, (7:5), 6:1.
Встреча продолжалась 3 часа 5 минут. На счету испанки 3 эйса, 12 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнта из 11.
После этого матча счет стал 2-1 в пользу Великобритании. Ранее свои матчи проиграли Рафаэль Надаль и Нурия Паррисас-Диас.
В следующем матче Альберт Рамос встретится с Дэниэлом Эвансом.
Австралия. Объединенный Кубок
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D (Сидней)
Испания — Великобритания
Паула Бадоса — Хэрриет Дарт — 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:1