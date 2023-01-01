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Сегодня, 13:29

Бадоса обыграла Дарт и принесла Испании первое очко на United Cup

Сергей Разин
корреспондент
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Испанская теннисистка Паула Бадоса в матче турнира United Cup обыграла британку Хэрриет Дарт со счетом 6:7 (6:8), 7:6, (7:5), 6:1.

Встреча продолжалась 3 часа 5 минут. На счету испанки 3 эйса, 12 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнта из 11.

После этого матча счет стал 2-1 в пользу Великобритании. Ранее свои матчи проиграли Рафаэль Надаль и Нурия Паррисас-Диас.

В следующем матче Альберт Рамос встретится с Дэниэлом Эвансом.

Австралия. Объединенный Кубок

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D (Сидней)

Испания — Великобритания

Паула Бадоса — Хэрриет Дарт — 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:1

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