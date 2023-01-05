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Сегодня, 09:11

Организаторы Australian Open допустят теннисистов из России к турниру в 2023 году

Алина Савинова
Открытый чемпионат Австралии.
Фото Global Look Press
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Федерация тенниса Австралии приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Открытом чемпионате Австралии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал 9News.

«Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке, что и произойдет на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года», — сказано в заявлении федерации.

9 декабря пресс-служба Australian Open опубликовала заявочный лист на турнир. В основной список участников бали включены россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Анна Блинкова, Евгения Родина, Камилла Рахимова, Варвара Грачева.

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире, за что ATP оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 1 миллион долларов.

Источник: https://tass.ru/sport/16742853
Теннис
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