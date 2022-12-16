Веснина назвала самое яркое событие для российского тенниса в 2022 году

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос о самом ярком событии российского тенниса в 2022 году.

«Самое яркое событие? Мне запомнился финальный матч Медведева против Надаля. Это было что-то потрясающее. Матч получился драматичным, для нас обидным, потому что мы все болели за Даниила. Но была очень красивая борьба. Медведев вместе с Надалем убойно начали год», — сказала Веснина «СЭ».

В 2022 году россиянин Даниил Медведев стал финалистом мужской сетки турнира и проиграл Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7) в матче за титул.