Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

3 апреля, 20:11

Бондар и Хромачева вышли во второй круг парного разряда турнира в Боготе

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Теннисистка из Венгрии Анна Бондар и россиянка Ирина Хромачева обыграли Юлию Лохофф/Конни Перрин (Германия/Швейцария) в первом круге парного разряда турнира в Боготе — 6:1, 6:1.

Во втором круге Бондар и Хрномачева сыграют с победительницами матча Хэйли Баптист/Уитни Осуигве (США) — Далила Якупович/Сабрина Сантамария (Словения/США).

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas Zurich

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Анна Бондар/Ирина Хромачева (Венгрия/Россия, 3) — Юлия Лохофф/Конни Перрин (Германия/Швейцария) — 6:1, 6:1

Ирина Хромачева
0
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
Российским судьям запретили работать с татуировками и пирсингом
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Абаскаль не собирается уходить даже после провала, а Педро — супер и уровень Малкома. Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит» в Кубке России
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Потапова показала кадры с фотосессии для WTA

Азаренко переиграла Коччаретто и вышла в третий круг турнира в Чарльстоне