Бондар и Хромачева вышли во второй круг парного разряда турнира в Боготе

Теннисистка из Венгрии Анна Бондар и россиянка Ирина Хромачева обыграли Юлию Лохофф/Конни Перрин (Германия/Швейцария) в первом круге парного разряда турнира в Боготе — 6:1, 6:1. Во втором круге Бондар и Хрномачева сыграют с победительницами матча Хэйли Баптист/Уитни Осуигве (США) — Далила Якупович/Сабрина Сантамария (Словения/США). Богота (Колумбия) Турнир WTA Copa Colsanitas Zurich Призовой фонд 267 082 долларов Открытые корты, грунт Парный разряд Первый круг Анна Бондар/Ирина Хромачева (Венгрия/Россия, 3) — Юлия Лохофф/Конни Перрин (Германия/Швейцария) — 6:1, 6:1