Дарья Касаткина: «Критику по поводу поездки на Олимпиаду воспринимаю как белый шум»

Первая ракетка России Дарья Касаткина в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером заявила о готовности выступить на Олимпиаде в Париже.

При этом 26-летнюю спортсменку не волнует возможная критика за выступление на Играх в нейтральном статусе.

— Хотите поехать на Олимпиаду в Париж? — вопрос Касаткиной.

— С огромным удовольствием! Очень рада, что нас к ней допустили. Для меня Олимпийские игры — очень важное событие. Так получилось, что на прошлую Олимпиаду, в Токио, я по ряду причин не поехала. Но в Париже хочу сыграть. Если на нее отберусь, то выступлю без каких-либо вопросов.

— Обращаете внимание на критику со стороны российских спортивных функционеров в адрес тех спортсменов, которые поедут на Олимпиаду? Что-то вас в ней задевает?

— Про меня уже столько всего наговорили за последние два года, что все это воспринимаю как белый шум. Мне это совершенно не важно.

Касаткина — победительница 7 турниров WTA (из них 6 в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021), победительница юниорского Открытого чемпионата Франции-2014.