Хаочин и Кудерметова проиграли в четвертьфинале парного разряда турнира в Чарльстоне

Сегодня, 06:23
Чань Хаочин и Вероника Кудерметова проиграле японкам Эри Ходзуми и Макото Ниномии в четвертьфинале турнира в Чарльстоне в парном разряде — 6:4, 0:6, 10:5.
В полуфинале Ходзуми и Ниномия сыграют с победителями матча Эшлин Крюгер/Слоан Стивенс (США, WC) — Оливия Николлс/Хизер Уотсон (Великобритания).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — 6:4, 0:6, 10:5.