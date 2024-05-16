В АПЛ могут отменить ВАР! Для этого нашли 9 причин

Проголосуют в июне.

ВАР всегда был спорной инновацией — хотя помощь видеоассистента рефери уменьшила количество ошибок, она же замедлила игру и лишила футбол заметной доли романтики. Но пока в системе видят больше пользы, чем вреда — ВАР держится в большом футболе как минимум с 2018 года. Правда, терпеть готовы не все.

В конце апреля стало известно, что в Швеции вообще не будут вводить ВАР — все клубы элитного дивизиона выступили против. А теперь издание The New York Times сообщило, что от системы готовы отказаться и в АПЛ — такое предложение внес «Вулверхэмптон».

«После пяти сезонов работы ВАР в АПЛ настало время для конструктивных и критических дебатов о будущем системы. Наша позиция заключается в том, что цена, которую мы платим за небольшое повышение точности, противоречит духу нашей игры, и поэтому мы должны отменить ВАР с сезона-2024/25», — сказано в обращении «Вулвз».

ВАР негативно влияет на празднование голов. Фото Global Look Press

«Решение о введении ВАР принято добросовестно и с учетом интересов футбола и премьер-лиги, но оно вызвало многочисленные непреднамеренные негативные последствия, которые наносят ущерб отношениям между болельщиками и футболом, а также подрывают ценность бренда премьер-лиги», — добавляет клуб.

«Вулверхэмптон» перечислил девять последствий от введения ВАР:

влияние на празднование голов и спонтанную страсть, которая делает футбол особенным;

разочарование и растерянность на стадионах из-за длительных проверок ВАР;

враждебная атмосфера из-за непринятия ВАР болельщиками;

превышение первоначальной цели ВАР по исправлению явных и очевидных ошибок, что приводит к чрезмерному анализу субъективных решений и ставит под угрозу плавность и целостность игры;

снижение ответственности судей на поле из-за системы безопасности ВАР, что приводит к размыванию авторитета на поле;

подрыв доверия к стандартам судейства;

нарушение быстрого темпа АПЛ из-за длительных проверок ВАР и увеличения добавленного времени, что приводит к чрезмерной продолжительности матчей;

постоянные разговоры о решениях ВАР часто затмевают матчи и бросают тень на репутацию лиги;

эрозия доверия и репутации, обвинения в коррупции. Фото Global Look Press



Пока не известно, сколько у «Вулвз» сторонников в АПЛ. Голосование по этому вопросу состоится в июне — лига не против: «Премьер-лига поспособствует обсуждению ВАР с нашими клубами на ежегодном общем собрании в июне. Клубы имеют право выдвигать предложения на собраниях акционеров, и мы признаем обеспокоенность и проблемы, связанные с использованием ВАР. Тем не менее лига полностью поддерживает использование ВАР и по-прежнему стремится продолжать совершенствовать систему на благо игры и болельщиков», — заявил представитель АПЛ.

Заседание клубов премьер-лиги состоится 6 июня, тогда же пройдет голосование. Для отмены ВАР потребуется минимум две трети голосов — 14:6. Учитывая количество громких скандалов, связанных с системой в этом сезоне, конец пятилетней эпохи ВАР в АПЛ вполне вероятен.