Калинская и Путинцева проиграли в финале парного турнира в Осаке

Сегодня, 11:12
Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогли выиграть титул WTA 250 в парном разряде.
В финале девушки проиграли немке Анне-Лене Фридзам и украинке Надежде Киченок со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Матч продолжался 1 час 34 минуты.
Для Киченок это девятая победа на турнирах WTA в парном разряде, для Фридзам — четвертая.
Осака (Япония)
Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Анна-Лена Фридзам/Надежда Киченок (Германия/Украина) — Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — 7:6 (7:3), 6:3