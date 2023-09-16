Калинская и Путинцева проиграли в финале парного турнира в Осаке

Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогли выиграть титул WTA 250 в парном разряде.

В финале девушки проиграли немке Анне-Лене Фридзам и украинке Надежде Киченок со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Матч продолжался 1 час 34 минуты.

Для Киченок это девятая победа на турнирах WTA в парном разряде, для Фридзам — четвертая.

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Анна-Лена Фридзам/Надежда Киченок (Германия/Украина) — Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — 7:6 (7:3), 6:3