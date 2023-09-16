Чесноков заявил, что реакция Серены Уильямс на дисквалификацию Халеп из-за допинга вызвала у него отвращение

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что поведение американской теннисистки Серены Уильямс по отношению к румынке Симоне Халеп неэтичное и отвратительное.

В своих соцсетях Уильямс заявила, что Халеп из-за допинга украла у нее победу на турнире Большого шлема.

Чесноков сказал, что иногда спортсмены не разбираются в том, что приносит им врач:

«Я не знаю, как запрещенное вещество попало в организм Халеп, допускаю, что она не знала, что принимала допинг. Что касается, Серены, мне кажется ее поведение отвратительным и неэтичным, тем более что сама она получала терапевтические исключения, которые многим другим никогда бы не дали», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Также Чесноков отметил, что Халеп, как и многие, наезжала на российскую теннисистку Марию Шарапову из-за того, что она принимала мельдоний, хотя никакого эффекта на теннисистов он не оказывает.

12 сентября Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало Халеп до октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил.