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Сегодня, 18:44

Касаткина обыграла украинку Калинину в первом круге турнира в Истборне

Виталий Косик
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла украинку Ангелину Калинину в первом круге турнира в Истборне (Великобритания) — 6:3, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час и 15 минут.

На счету 11-й ракетки мира три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

26-я ракетка Калинина допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырех.

Во втором круге турнира Касаткина сыграет чешской спортсменкой Каролиной Плишковой.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:3, 6:1

Теннис
Ангелина Калинина
Дарья Касаткина
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