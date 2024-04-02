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2 апреля, 16:45

Касаткина ответила на обвинения в недостаточной физической подготовке

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Теннисистка Дарья Касаткина в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру прокомментировала высказывание главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева о ее физической готовности.

После поражения россиянки от Елены Рыбакиной из Казахстана в финале турнира в Абу-Даби Тарпищев высоко отозвался о теннисном интеллекте Касаткиной, но заметил, что у Дарьи есть проблемы с «физикой», которые и мешают побеждать рослых и мощных соперниц.

— Если брать конкретно матч с Леной Рыбакиной, то, извините, она была третьей ракеткой мира, — отметила Касаткина. — И когда Лена в хорошей форме, то мало у кого есть какие-то шансы, по крайней мере они значительно уменьшаются. При всем при этом у нас с ней нет огромного отрыва в очных матчах. То есть я обыгрывала и ее, и Арину Соболенко, тоже очень мощного игрока.

Конечно, физически они меня превосходят, это нужно признать. Но я очень много работаю. Поверьте, делаю все, что могу, потому что конкретно мне, чтобы быть конкурентоспособной, нужно физически всегда быть готовой на сто процентов. А это сложно — и психологически, и физически. Но стараюсь выполнять все, что для этого требуется.

На данный момент считаю, что у меня неплохой рейтинг, а значит, что-то я все-таки да умею. Конечно, всегда хочется большего, и я сама всегда требую от себя лучших результатов, лучшей игры. Но это теннис, и в нем не все зависит только от тебя. Когда ты проигрываешь таким игрокам, как Лена, Арина, Ига Свентек, надо понимать, что это топовые игроки. Чтобы их обыграть, нужно показать очень хороший теннис, и были моменты, когда я его показывала. А были — когда эти девочки оказывались на корте сильнее меня. Это нормально. Мы играем в теннис не в одиночку, а один против другого. И если кто-то один побеждает постоянно, значит, происходит что-то не то.

Дарья Касаткина. «На Олимпиаду в Париж, если отберусь, поеду с огромным удовольствием!» Интервью Дарьи Касаткиной

26-летняя Касаткина — победительница семи турниров WTA (из них шесть в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021), победительница юниорского Открытого чемпионата Франции-2014.

Теннис
Дарья Касаткина
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