Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине

Сегодня, 11:35
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла американке Коко Гауфф в третьем круге турнира WTA 1000 в Пекине.
Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут.
В четвертьфинале турнира Гауфф сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция, 6) — Ван Синьюй (Китай).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Коко Гауфф (США, 3) — Вероника Кудерметова (Россия, 16) — 7:6 (7:5), 6:2