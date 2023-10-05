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Сегодня, 11:35

Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине

Ана Горшкова
Корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла американке Коко Гауфф в третьем круге турнира WTA 1000 в Пекине.

Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут.

В четвертьфинале турнира Гауфф сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция, 6) — Ван Синьюй (Китай).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Коко Гауфф (США, 3) — Вероника Кудерметова (Россия, 16) — 7:6 (7:5), 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
Кори Гауфф
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