Грушевский раскритиковал травмировавшего Торопа Алипа: «Не в первый раз играет так безрассудно»

Известный пародист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» отреагировал на травму вратаря армейцев Владислава Торопа.

«Хочется пожелать здоровья Торопу и скорейшего ему выздоровления. Надеюсь, что все обойдется, и он сможет как можно скорее вернуться в расположение команды», — сказал Грушевский «СЭ».

Также Грушевский отметил игру защитника «Зенита» Нуралы Алипа в моменте с травмой вратаря ЦСКА.

«В ситуации с травмой Торопа не хочется целенаправленно обвинять Алипа. Кажется, что он смотрел на мяч, и поэтому не видел Торопа. Однако хочется отметить, что Алип далеко не первый раз играет так безрассудно. Да, он боец и честно отрабатывает свой футбольный хлеб, но иногда, кажется, что он сам не ведает, что творит. Ему стоит задуматься о своей игре», — добавил актер.

Как стало известно, у Владислава Торопа были выявлены двойной перелом лицевой кости черепа и тяжелое сотрясение мозга.

Денис Сафронов