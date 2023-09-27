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Сегодня, 06:12

Пегула вышла в третий круг турнира в Токио

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американская теннисистка Джессика Пегула одержала победу во втором круге турнира в Токио. В двух сетах она переиграла испанку Кристину Букшу — 6:1, 6:2.

Матч длился 1 час 3 минуты. 29-летняя американка дважды подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету 25-летней испанки 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 0 из 2 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Пегулы будет победительница матча Дарья Касаткина (Россия) — Деспина Папамихаил (Греция).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США, 2) — Кристина Букша (Испания) — 6:1, 6:2

Теннис
Джессика Пегула
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