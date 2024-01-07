Потапова из-за травмы снялась с турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила, что снялась с турнира в Аделаиде.

22-летняя россиянка 8 января должна была сыграть с украинкой Лесей Цуренко в 1/16 финала турнира.

«Я действительно с нетерпением ждала соревнований в Аделаиде, но, к сожалению, из-за травмы, полученной в Брисбене, мне придется сняться с соревнований, чтобы у меня был шанс выступить здоровой в Мельбурне. Мы с командой сделаем все возможное, чтобы подготовиться к Australian Open», — написала Потапова в соцсетях.

Потапова получила травму в матче против Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан, в четвертьфинале турнира в Брисбене. Она отказалась продолжать матч после поражения со счетом 1:6 в первом сете.