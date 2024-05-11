Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:00

Тарасенко — в топ-5 русских снайперов в истории Кубка Стэнли. А Задоров забивает больше Макдэвида

Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Бостон» в Кубке Стэнли
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Владимир Тарасенко (справа) празднует с одноклубниками гол в ворота «Бостона».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Обзор игрового дня плей-офф НХЛ.

«Бостон» — «Флорида»

НХЛ
Плей-офф
Второй раунд
«Бостон» — «Флорида» — 2:6 (0:1, 0:2, 2:3)
Голы: Родригес — 2 (Форслинг), 8:04 — 0:1. Тарасенко — 2 (бол., Беннетт, Экман-Ларссон), 36:14 — 0:2. Верхэге — 6 (бол., Ткачак, Барков), 37:14 — 0:3. Монтур — 3 (бол., Ткачак, Барков), 43:09 — 0:4. Лауко — 1 (Дебраск, Бишер), 45:01 — 1:4. Дебраск — 5 (Лорей, Пастрняк), 48:31 — 2:4. Райнхарт — 4 (п.в., Ткачак, Монтур), 58:36 — 2:5. Родригес — 3 (бол., Экман-Ларссон, Луостаринен), 59:09 — 2:6.
Вратари: Суэймен (57:08 — 58:36) — Бобровский.
Штраф: 12 — 4.
Броски: 17 (3+5+9) — 33 (13+11+9).
Наши: — - Куликов (13.38/0/-1), Тарасенко (15.14/2/+1).
Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
Счет в серии: 1-2

Все матчи серии «Бостон» — «Флорида» заканчиваются с крупным счетом в пользу одной из команд, и сегодняшний не стал исключением.

Игроки &laquo;Флориды&raquo; поздравляют вратаря Сергея Бобровского с&nbsp;победой над &laquo;Бостоном&raquo; 9&nbsp;мая. Разгром после разгрома! «Флорида» ответила «Бостону» за унижение

В первом периоде зрители увидели лишь одну шайбу: с передачи Густава Форслинга отличился Эван Родригес. В итоге этот гол стал единственным у «Флориды» в равных составах. Однако и он был забит сразу после большинства.

Ключевым стало удаление Мэйсона Лорея во втором периоде: защитник получил четыре минуты штрафа, которые обернулись для его команды двумя пропущенными шайбами.

Сначала свой шикарный бросок продемонстрировал Владимир Тарасенко. У голкипера «Бостона» Суэймэна не было ни единого шанса. Для россиянина этот гол стал лишь вторым в этом плей-офф: оба раза он отличился в неравных составах. Всего на счету Владимира 4 (2+2) очка в 8 играх плей-офф — не выдающийся результат. Не радует и среднее время на льду — лишь около 14 минут.

Зато по количеству голов в Кубке Стэнли (46) Тарасенко вышел на чистое пятое место среди россиян. Больше только у Овечкина (72), Малкина (67), Кучерова (57) и Сергея Федорова (52).

Через минуту после гола Тарасенко отличился Картер Верхэге, сделав счет 3:0.

В начале третьего периода «Флорида» вновь реализовала удаление «Бостона»: Брэндон Монтур мощным щелчком с синей вновь поразил ворота Суэймэна.

Вскоре «Бостон» забросил две шайбы, сократив отставание до тех же двух голов. Однако «Брюинз» это не помогло: больше забить они не смогли, а в самом конце пропустили еще дважды — в пустые ворота и в меньшинстве.

Итоговый счет — 6:2, а в серии «Пантерз» вышли вперед 2-1.

«Ванкувер» — «Эдмонтон»

НХЛ
Плей-офф
Второй раунд
«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
Голы: Петтерссон — 1 (бол., Миллер, Хьюз), 4:14 — 1:0. Драйзайтль — 6 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 10:56 — 1:1. Босер — 5 (Суси, Задоров), 20:53 — 2:1. Экхольм — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 21:16 — 2:2. Задоров — 4 (Миллер), 38:17 — 3:2. Макдэвид — 2 (Хаймэн, Драйзайтль), 45:27 — 3:3. Бушар — 2 (Драйзайтль, Макдэвид), 65:38 — 3:4.
Вратари: Шилов — Скиннер.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 19 (5+10+2+2) — 31 (7+6+15+3).
Наши: Задоров (21.35/2/0), Михеев (13.57/1/-2) — -.
11 мая. Ванкувер. Rogers Arena.
Счет в серии: 1-1

«Ванкувер» и «Эдмонтон» — последние две команды из Канады в этом плей-офф. Местные клубы не становились обладателями Кубка Стэнли более 30 лет (с 1993 года). Так что на победителя этой серии ляжет бремя спасения канадского отечества от очередной неудачи.

Коннор Макдэвид. Макдэвид фантастически начал плей-офф — только Гретцки стартовал мощнее

Первый матч серии получился весьма увлекательным: «Ванкувер» победил в основное время, уступая в три шайбы. Вторая игра получилась не столь интересной с точки зрения закрученности сюжета, но все равно крайне напряженной.

Получилось так, что «Ванкувер» все время забивал, а «Эдмонтон» отыгрывался. Отличный матч провела связка Макдэвид — Драйзайтль: оба набрали по 4 (1+3) очка. Это было единственное звено, создававшее что-то у ворот «Кэнакс». Причем до самого начала матча было непонятно, сможет ли выйти на лед немец: в первой игре серии он получил повреждение. В итоге смог, да еще как.

Неожиданным героем «Ванкувера» становится Никита Задоров. Внезапно россиянин — лучший бомбардир «Кэнакс» среди защитников. И это при наличии в составе Куинна Хьюза и Филипа Гронека.

Сегодня на счету Задорова результативный пас и невероятный гол. Что-то похожее он уже исполнил в матче с «Нэшвиллом». Забавно, что по голам Задоров в плей-офф опережает даже Макдэвида: 4 против 2.

Но даже голеадорских подвигов Задорова оказалось недостаточно для победы «Ванкувера». Матч перешел в овертайм, где «Ойлерз» одержали победу. Решающий гол вновь организовали Макдэвид и Драйзайтль, с передач которых формально забросил Бушар. Формально, потому что его прострел замкнул защитник «Кэнакс» Кол. Но гол-то записан на хоккеиста «Эдмонтона».

Серия переезжает в Эдмонтон при равном счете — 1-1.
Владимир Тарасенко (хоккей)
Коннор Макдэвид
Никита Задоров
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
4
Обсудить
Читайте также
ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Заварухин не хочет к брату, Гусев почти договорился с «Динамо», а Цыплаков воюет за контракт со «Спартаком». Главные трансферные новости КХЛ на 11 мая
Водитель столкнувшегося с автобусом в Петербурге авто рассказал подробности
Медведев посоветовал Кэмерону быть поаккуратнее после слов о Путине
Популярное видео
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Тарасенко прокомментировал победу «Флориды» над «Бостоном» в третьем матче серии
Задоров признан третьей звездой второго матча серии «Ванкувер» — «Эдмонтон»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Кубок Стэнли: «Флорида» обыграла «Бостон», «Ванкувер» уступил «Эдмонтону». Результаты матчей 11 мая
«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в овертайме, Драйзайтль и Макдэвид набрали по 4 очка
«Бостон» — «Флорида»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Моя челюсть упала на пол». В Америке сходят с ума от игры Панарина