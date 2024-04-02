Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

2 апреля, 21:36

Рахимова вышла во второй круг турнира в Боготе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла Валентину Медьорреаль Ариас из Колумбии в первом круге турнира в Боготе — 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.

Игра продолжалась 2 часа 35 минут.

Россиянка не сделала ни одного эйса, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 21. На счету Ариас две подачи навылет, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Следующей соперницей Рахимовой станет Рената Сарасуа (Мексика).

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas Zurich

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия, 8) — Валентина Медьорреаль Ариас (Колумбия, WC) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:1

Теннис
Камилла Рахимова
0
Читайте также
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тимофеева проиграла Соррибес Тормо в первом круге турнира в Боготе

Кудерметова в паре с Хаочин вышла во второй круг турнира в Чарльстоне