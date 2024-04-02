Рахимова вышла во второй круг турнира в Боготе

Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла Валентину Медьорреаль Ариас из Колумбии в первом круге турнира в Боготе — 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.

Игра продолжалась 2 часа 35 минут.

Россиянка не сделала ни одного эйса, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 21. На счету Ариас две подачи навылет, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Следующей соперницей Рахимовой станет Рената Сарасуа (Мексика).

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas Zurich

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия, 8) — Валентина Медьорреаль Ариас (Колумбия, WC) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:1