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Сегодня, 20:17

Кудерметова и Потапова вышли в полуфинал парного турнира в Штутгарте

Руслан Минаев
Вероника Кудерметова (справа) и Анастасия Потапова (слева).
Фото Global Look Press
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Теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова вышли в полуфинал парного турнира WTA в Штутгарте (Германия). Россиянки обыграли японо-индонезийский дуэт Мию Като/Алдила Сутджиади — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 9 минут.

За выход в финал Кудерметова и Потапова сыграют с победительницами в паре Николь Меличар (США)/Хулиана Ольмос (Мексика) — Мириам Колодзиева (Чехия)/Алисия Росольска (Польша).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова (Россия) — Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия) — 6:3, 6:4

Теннис
Анастасия Потапова
Вероника Кудерметова
0
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