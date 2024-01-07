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Сегодня, 09:27

Рыбакина победила Соболенко и выиграла турнир в Брисбене

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира в Брисбене (Австралия) — 6:0, 6:3.

24-летняя Рыбакина отдала сопернице три гейма за матч. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

На счету Рыбакиной 7 эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Соболенко сделала 3 подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:0, 6:3

Теннис
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
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