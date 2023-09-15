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Сегодня, 07:55

Саккари уступила Наварро в четвертьфинале турнира в Сан-Диего

Сергей Разин
корреспондент
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Греческая теннисистка Мария Саккари в четвертьфинале турнира в Сан-Диего уступила американке Эмме Наварро со счетом 4:6, 6:0, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. На счету 28-летней гречанки 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В полуфинале Наварро встретится с американкой Софией Кенин.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эмма Наварро (США, Q) — Мария Саккари (Греция, 3) — 6:4, 0:6, 7:6 (7:4)

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